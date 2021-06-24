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Haberler Galeri İzmir'de sıcaklıklar artıyor! İşte 24 Haziran Perşembe hava durumu...

İzmir'de sıcaklıklar artıyor! İşte 24 Haziran Perşembe hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir dışında), İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Yozgat, Amasya, Çorum, Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 24 Haziran Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 09:03 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 09:06
İzmir'de sıcaklıklar artıyor! İşte 24 Haziran Perşembe hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun doğu kesimleri ile Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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İzmir'de sıcaklıklar artıyor! İşte 24 Haziran Perşembe hava durumu...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli(İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İzmir'de sıcaklıklar artıyor! İşte 24 Haziran Perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de sıcaklıklar artıyor! İşte 24 Haziran Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toroslar Mevkii ile Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 28°C

Parçalıı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de sıcaklıklar artıyor! İşte 24 Haziran Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile Yozgat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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