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Haberler Galeri İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinden otomobille kaçtığı ileri sürülen şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:49 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:51
İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Ramis Kurt (32), 17 EU 666 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken Turan Mahallesi 1649 Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

112 Acil Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinden otomobille kaçtığı ileri sürülen şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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