İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk
İzmir'de 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Toplu taşıma yerine özel araçla yollara çıkan vatandaşlar şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığına neden oldu.
Giriş Tarihi: 27 Nisan 2020 Pazartesi 18:24Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020 Pazartesi 18:24
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığı'nca 23 Nisan ve 27 Nisan tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.01 itibari ile sona erdi.