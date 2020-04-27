İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk

İzmir'de 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Toplu taşıma yerine özel araçla yollara çıkan vatandaşlar şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığına neden oldu.