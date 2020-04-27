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Haberler Galeri İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk

İzmir'de 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Toplu taşıma yerine özel araçla yollara çıkan vatandaşlar şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığına neden oldu.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2020 Pazartesi 18:24 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020 Pazartesi 18:24
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığı'nca 23 Nisan ve 27 Nisan tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.01 itibari ile sona erdi.

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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk

4 günlük yasak boyunca cadde ve meydanların bomboş kaldığı İzmir'de kısıtlama sonrası yoğunluk oluştu.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk

Termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği İzmir'de güneşli havayı gören soluğu dışarda aldı.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk

Dışarı çıkanların toplu taşıma yerine şahsi araçlarını tercih etmeleri nedeniyle ise şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığı meydana geldi.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk

Öte yandan ekipler de kontrol noktalarında trafik denetimlerini sürdürdü.

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