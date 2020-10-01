  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 1 Ekim Perşembe!

İzmir'de su kesintisi 1 Ekim Perşembe!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 1 Ekim tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 09:17 Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 09:19
İzmir'de su kesintisi 1 Ekim Perşembe!
İzmir'de su kesintisi 1 Ekim Perşembe!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde sular kesik? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 1 Ekim Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de su kesintisi 1 Ekim Perşembe!
İzmir'de su kesintisi 1 Ekim Perşembe!

BERGAMA FEVZİPAŞA

01.10.2020 saat 07:45 ile 09:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KAZANLI, KARAKOVA, KAYAKÖY

01.10.2020 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 1 Ekim Perşembe!
İzmir'de su kesintisi 1 Ekim Perşembe!

BEYDAĞ BEYKÖY

01.10.2020 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ EMİRLİ

01.10.2020 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 1 Ekim Perşembe!
İzmir'de su kesintisi 1 Ekim Perşembe!

BORNOVAERZENE

01.10.2020 saat 08:10 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 1 Ekim Perşembe!
İzmir'de su kesintisi 1 Ekim Perşembe!

DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY

01.10.2020 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK ZEYTİNKÖY

01.10.2020 saat 08:50 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Ekim Perşembe hava durumu...
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Ekim Perşembe hava durumu...
  • SON DAKİKA