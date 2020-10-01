İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 1 Ekim tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 09:17Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 09:19
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İzmir'de su kesintisi 1 Ekim Perşembe!
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde sular kesik? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 1 Ekim Perşembe İzmir su kesintisi detayları...