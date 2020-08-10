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İzmir'de su kesintisi 10 Ağustos Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de su kesintisi 10 Ağustos Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 10 Ağustos tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:12
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:20
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 10 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ÇEŞME ÇİFTLİK
09.08.2020 saat 23:15 ile 10.08.2020 saat 12:00 arasında yaklaşık 12 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KÖFÜNDERE, ORHANGAZİ
10.08.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI ATALAN, BÜLBÜLDERE, GÖLLÜCE
10.08.2020 saat 08:55 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI KAZIM KARABEKİR, GAZİ PAŞA
10.08.2020 saat 08:55 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.