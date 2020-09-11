İzmir'de su kesintisi 11 Eylül Cuma
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 11 Eylül Cuma İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 09:26
Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 09:28
Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
BORNOVA ERZENE
11.09.2020 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÇİFTLİK
10.09.2020 saat 23:20 ile 11.09.2020 saat 11:00 arasında yaklaşık 11 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ İSMETPAŞA
11.09.2020 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YALI
11.09.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.