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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 11 Eylül Cuma

İzmir'de su kesintisi 11 Eylül Cuma

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 11 Eylül Cuma İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 09:26 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 09:28
İzmir'de su kesintisi 11 Eylül Cuma

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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İzmir'de su kesintisi 11 Eylül Cuma

BORNOVA ERZENE

11.09.2020 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 11 Eylül Cuma

ÇEŞME ÇİFTLİK

10.09.2020 saat 23:20 ile 11.09.2020 saat 11:00 arasında yaklaşık 11 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 11 Eylül Cuma

DİKİLİ İSMETPAŞA

11.09.2020 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 11 Eylül Cuma

GÜZELBAHÇE YALI

11.09.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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İzmir'de elektrik kesintisi 11 Eylül Cuma!
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