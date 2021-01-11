İzmir'de su kesintisi 11 Ocak Pazartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanması bekleniyor. İZSU 11 Ocak tarihli su kesintisi raporunu yayınladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 09:36Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 09:42
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Özellikle pandemi döneminde su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler....