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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 11 Ocak Pazartesi

İzmir'de su kesintisi 11 Ocak Pazartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanması bekleniyor. İZSU 11 Ocak tarihli su kesintisi raporunu yayınladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 09:36 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 09:42
İzmir'de su kesintisi 11 Ocak Pazartesi

Özellikle pandemi döneminde su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler....

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İzmir'de su kesintisi 11 Ocak Pazartesi

BAYRAKLI ONUR
11.01.2021 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA GAZİOSMANPAŞA

11.01.2021 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 11 Ocak Pazartesi

ÇEŞME ÇİFTLİK

11.01.2021 saat 00:40 ile 11:00 arasında yaklaşık 10 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ İSMETPAŞA

11.01.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 11 Ocak Pazartesi

MENDERES SANCAKLI

11.01.2021 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ GERELİ

11.01.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 11 Ocak Pazartesi

ÖDEMİŞ KÖFÜNDERE

11.01.2021 saat 09:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 11 Ocak Pazartesi

SEFERİHİSAR SIĞACIK

11.01.2021 saat 09:25 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

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