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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 13 Eylül Salı

İzmir'de su kesintisi 13 Eylül Salı

İzmir'de bugün 8 ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. İZSU bugün kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını merak ediyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 13 Eylül Salı İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 10:44 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 10:47
İzmir’de su kesintisi 13 Eylül Salı

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını merak ediyor. İşte 13 Eylül Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de su kesintisi 13 Eylül Salı

BAYRAKLI

ÇİÇEK, ALPASLAN, FUAT EDİP BAKSI 13.09.2022 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 13 Eylül Salı

BERGAMA

BARBAROS, ERTUĞRUL, İSLAMSARAY, MALTEPE, TURABEY 11.09.2022 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 13 Eylül Salı

BORNOVA

MEVLANA 13.09.2022 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 13 Eylül Salı

GÜZELBAHÇE

ÇELEBİ 13.09.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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