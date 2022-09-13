İzmir’de su kesintisi 13 Eylül Salı

İzmir'de bugün 8 ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. İZSU bugün kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını merak ediyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 13 Eylül Salı İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 10:44Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 10:47
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İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını merak ediyor. İşte 13 Eylül Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...