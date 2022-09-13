İzmir’de su kesintisi 13 Eylül Salı

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını merak ediyor. İşte 13 Eylül Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...