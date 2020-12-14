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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 14 Aralık Pazartesi!

İzmir'de su kesintisi 14 Aralık Pazartesi!

İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşanacağını araştırıyor. İşte 14 Aralık Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:07
İzmir'de su kesintisi 14 Aralık Pazartesi!
İzmir'de su kesintisi 14 Aralık Pazartesi!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 14 Aralık Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de su kesintisi 14 Aralık Pazartesi!
İzmir'de su kesintisi 14 Aralık Pazartesi!

BORNOVA IŞIKLAR
14.12.2020 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 14 Aralık Pazartesi!
İzmir'de su kesintisi 14 Aralık Pazartesi!

BORNOVA YEŞİLOVA
14.12.2020 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA KOŞUKAVAK, BİRLİK, TUNA, MERİÇ
14.12.2020 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 14 Aralık Pazartesi!
İzmir'de su kesintisi 14 Aralık Pazartesi!

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
14.12.2020 saat 09:25 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR BAHÇELİEVLER, DOĞANAY, REİS
14.12.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 14 Aralık Pazartesi!
İzmir'de su kesintisi 14 Aralık Pazartesi!

KARABAĞLAR GENERAL ASIM GÜNDÜZ, ÇALIKUŞU, OSMAN AKSÜNER, CENNETOĞLU, BOZYAKA, YUNUS EMRE, UĞUR MUMCU
14.12.2020 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK BOĞAZİÇİ, EMİR SULTAN, GÜNEY
14.12.2020 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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Günlük burç yorumları - 14 Aralık Pazartesi
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