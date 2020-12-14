İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşanacağını araştırıyor. İşte 14 Aralık Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:50Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:07
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İzmir'de su kesintisi 14 Aralık Pazartesi!
İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 14 Aralık Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...