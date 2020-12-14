İzmir'de su kesintisi 14 Aralık Pazartesi!

İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşanacağını araştırıyor. İşte 14 Aralık Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...