İzmir'de su kesintisi 15 Eylül Cuma

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de suların ne zaman geleceği, hangi ilçelerde kesintilerin olacağı araştırılıyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...