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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 15 Eylül Cuma

İzmir'de su kesintisi 15 Eylül Cuma

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de suların ne zaman geleceği, hangi ilçelerde kesintilerin olacağı araştırılıyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 10:24 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 10:26

İzmir’de su kesintisi 15 Eylül Cuma

Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait arıza ve çalışma kaynaklı kesintileri duyurdu. İşte 15 Eylül Cuma İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’de su kesintisi 15 Eylül Cuma

ALİAĞA YUKARI ŞEHİTKEMAL
15.09.2023 saat 08:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

BERGAMA GAZİOSMANPAŞA, FATİH
15.09.2023 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 15 Eylül Cuma

KARABAĞLAR METİN OKTAY, MALİYECİLER
15.09.2023 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK KÜLTÜR, İSMET KAPTAN, ALSANCAK
15.09.2023 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 15 Eylül Cuma

ÖDEMİŞ OVAKENT, DEREUZUNYER, ÜZÜMLÜ, KÖFÜNDERE
15.09.2023 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TURABİYE, CAMİKEBİR
15.09.2023 saat 09:45 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 15 Eylül Cuma

TORBALI İNÖNÜ
15.09.2023 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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