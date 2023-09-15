İzmir’de su kesintisi 15 Eylül Cuma

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de suların ne zaman geleceği, hangi ilçelerde kesintilerin olacağı araştırılıyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 10:24Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 10:26
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Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait arıza ve çalışma kaynaklı kesintileri duyurdu. İşte 15 Eylül Cuma İzmir su kesintisi detayları...