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İzmir'de su kesintisi 16 Temmuz Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de su kesintisi 16 Temmuz Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 16 Temmuz tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 08:58
Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:03
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 16 Temmuz Perşembe İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ALİAĞA AŞAĞIŞAKRAN
16.07.2020 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KURUCUOVA
16.07.2020 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI
16.07.2020 saat 00:00 ile 07:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ YENİKÖY, IŞIK
16.07.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK FATİH
16.07.2020 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK BELEVI KÖYÜ
16.07.2020 saat 08:55 ile 09:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.