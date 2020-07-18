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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 18 Temmuz Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 18 Temmuz Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 18 Temmuz tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:17 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:21
İzmir'de su kesintisi 18 Temmuz Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 18 Temmuz Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

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İzmir'de su kesintisi 18 Temmuz Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

BALÇOVA KORUTÜRK, FEVZİ ÇAKMAK

18.07.2020 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ÖRENKÖY MAHALLESI

18.07.2020 saat 09:15 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 18 Temmuz Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

BORNOVA YUNUS EMRE

18.07.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK FATİH

18.07.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 18 Temmuz Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

BUCA SEYHAN

18.07.2020 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÇİLEME

18.07.2020 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 18 Temmuz Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

KEMALPAŞA SOĞUKPINAR

18.07.2020 saat 08:45 ile 13:35 arasında yaklaşık 4 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KAYMAKÇI, YENİCEKÖY

18.07.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

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