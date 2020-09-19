İzmir'de su kesintisi 19 Eylül Cumartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 19 Eylül Cumartesi İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 09:16
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Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...