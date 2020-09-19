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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 19 Eylül Cumartesi

İzmir'de su kesintisi 19 Eylül Cumartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 19 Eylül Cumartesi İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 09:16
İzmir'de su kesintisi 19 Eylül Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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İzmir'de su kesintisi 19 Eylül Cumartesi

MENEMEN YAYLA, EMİRALEM MERKEZ, KIR, SÜLEYMANLI

18.09.2020 saat 22:15 ile 19.09.2020 saat 10:00 arasında yaklaşık 11 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 19 Eylül Cumartesi

MENEMEN 85.YIL CUMHURİYET, İNÖNÜ

19.09.2020 saat 09:05 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 19 Eylül Cumartesi

NARLIDERE YENİKALE

19.09.2020 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 19 Eylül Cumartesi

ÖDEMİŞ GÜNLÜCE

19.09.2020 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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İzmir'de elektrik kesintisi 19 Eylül Cumartesi!
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