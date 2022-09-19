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İzmir'de su kesintisi 19 Eylül Pazartesi

İzmir'de bugün 19 Eylül Pazartesi bazı ilçelerde sular kesilecek. İZSU'nun duyurusuna göre kesinti 9 ilçede gerçekleşecek. Vatandaşlar İzmir'de su kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 19 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:09 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





