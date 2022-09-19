  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 19 Eylül Pazartesi

İzmir'de su kesintisi 19 Eylül Pazartesi

İzmir'de bugün 19 Eylül Pazartesi bazı ilçelerde sular kesilecek. İZSU'nun duyurusuna göre kesinti 9 ilçede gerçekleşecek. Vatandaşlar İzmir'de su kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 19 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:09 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:13
İzmir’de su kesintisi 19 Eylül Pazartesi

İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintilerinin olacağı araştırılmaya başlandı. İZSU bugüne ait kesintileri sitesi üzerinden duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 19 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de su kesintisi 19 Eylül Pazartesi

BUCA

YİĞİTLER 19.09.2022 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 19 Eylül Pazartesi

GÜZELBAHÇE

YALI 19.09.2022 saat 10:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 19 Eylül Pazartesi

KARŞIYAKA GONCALAR, NERGİZ 19.09.2022 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 19 Eylül Pazartesi

KEMALPAŞA

BAĞYURDU 19.09.2022 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

  • SON DAKİKA