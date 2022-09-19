İzmir'de su kesintisi 19 Eylül Pazartesi
İzmir'de bugün 19 Eylül Pazartesi bazı ilçelerde sular kesilecek. İZSU'nun duyurusuna göre kesinti 9 ilçede gerçekleşecek. Vatandaşlar İzmir'de su kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 19 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:09
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:13
İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintilerinin olacağı araştırılmaya başlandı. İZSU bugüne ait kesintileri sitesi üzerinden duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 19 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
BUCA
YİĞİTLER 19.09.2022 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE
YALI 19.09.2022 saat 10:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA GONCALAR, NERGİZ 19.09.2022 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA
BAĞYURDU 19.09.2022 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.