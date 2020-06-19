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İzmir'de su kesintisi 19 Haziran Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU 19 Haziran Cuma tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Özellikle bu sıcak havalarda uzun süre su kesintilerinin olması, vatandaşlar tarafından rahatsız edici bir durum olabilir. İşte İzmir su kesintisi ile ilgili detaylar....

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 09:29 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





