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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 19 Haziran Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 19 Haziran Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU 19 Haziran Cuma tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Özellikle bu sıcak havalarda uzun süre su kesintilerinin olması, vatandaşlar tarafından rahatsız edici bir durum olabilir. İşte İzmir su kesintisi ile ilgili detaylar....

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 09:29 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 09:33
İzmir'de su kesintisi 19 Haziran Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA

19.06.2020 saat 08:30 ile 20:00 arasında yaklaşık 11 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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İzmir'de su kesintisi 19 Haziran Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, ALAŞARLI, KIZILCAHAVLU, YEŞİLKÖY

19.06.2020 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 19 Haziran Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ GERELİ

19.06.2020 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 19 Haziran Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

KİRAZ CUMHURİYET

19.06.2020 saat 08:25 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 19 Haziran Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
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