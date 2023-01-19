İzmir’de su kesintisi 19 Ocak Perşembe 2023

İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 19 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:19
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İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 19 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...