İzmir'de su kesintisi 19 Ocak Perşembe 2023

İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 19 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...