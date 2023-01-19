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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 19 Ocak Perşembe 2023

İzmir'de su kesintisi 19 Ocak Perşembe 2023

İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 19 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:19
İzmir’de su kesintisi 19 Ocak Perşembe 2023

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 19 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de su kesintisi 19 Ocak Perşembe 2023

BORNOVA DOĞANLAR 19.01.2023 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 19 Ocak Perşembe 2023

KARŞIYAKA BOSTANLI 19.01.2023 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 19 Ocak Perşembe 2023

KONAK DUATEPE, 1.KADRİYE, AZİZİYE, DOLAPLIKUYU 19.01.2023 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 19 Ocak Perşembe 2023

MENEMEN DEĞİRMENDERE, GÖKTEPE, YAYLA, KIR, HARMANDALI 18.01.2023 saat 16:45 ile 18:00 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

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