İzmir’de su kesintisi 2 Ekim Pazar

İZSU tarafından yapılan duyuruda bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte 2 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...