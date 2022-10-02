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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 2 Ekim Pazar

İzmir'de su kesintisi 2 Ekim Pazar

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılmaya başlandı. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 2 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2022 Pazar 11:10 Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2022 Pazar 11:15
İzmir’de su kesintisi 2 Ekim Pazar

İZSU tarafından yapılan duyuruda bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte 2 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de su kesintisi 2 Ekim Pazar

BALÇOVA ONUR
2.10.2022 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ÇAMKULE
02.10.2022 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 2 Ekim Pazar

BUCA FIRAT
02.10.2022 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA ÇAMLIK
02.10.2022 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 2 Ekim Pazar

KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, İHSAN ALYANAK
02.10.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR SALİH OMURTAK, LİMONTEPE, BAHRİYE ÜÇOK
02.10.2022 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 2 Ekim Pazar

KARŞIYAKA YALI
02.10.2022 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK FERAHLI, LEVENT, ZEYTİNLİK, EMİR SULTAN
02.10.2022 saat 09:50 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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