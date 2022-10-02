İzmir’de su kesintisi 2 Ekim Pazar

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılmaya başlandı. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 2 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 2 Ekim 2022 Pazar 11:10Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2022 Pazar 11:15
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İZSU tarafından yapılan duyuruda bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte 2 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...