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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 2 Eylül Çarşamba!

İzmir'de su kesintisi 2 Eylül Çarşamba!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 2 Eylül Çarşamba İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 09:33 Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 09:33
İzmir'de su kesintisi 2 Eylül Çarşamba!

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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İzmir'de su kesintisi 2 Eylül Çarşamba!

BAYRAKLI ÇAY, CENGİZHAN, R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER

02.09.2020 saat 05:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 2 Eylül Çarşamba!

BUCA 29 EKİM

02.09.2020 saat 09:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 2 Eylül Çarşamba!

ÇEŞME MUSALLA

02.09.2020 saat 09:10 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 2 Eylül Çarşamba!

ÇİĞLİ GÜZELTEPE

02.09.2020 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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