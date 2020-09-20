İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 20 Eylül tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 09:27Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 09:31
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İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde sular kesik? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 20 Eylül Pazar İzmir su kesintisi detayları...