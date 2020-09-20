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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!

İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 20 Eylül tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 09:27 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 09:31
İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!
İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde sular kesik? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 20 Eylül Pazar İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!
İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!

ÇEŞME İSMET İNÖNÜ
20.09.2020 saat 09:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!
İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!

KONAK ALİ REİS, SAKARYA, SÜVARİ, YENİ
20.09.2020 saat 09:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası

İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!
İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!

MENEMEN FATİH, YILDIRIM
20.09.2020 saat 08:55 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ YOL ÜSTÜ
20.09.2020 saat 08:50 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.Elektrik Arızası

İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!
İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!

ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL, ZAFER
20.09.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Bağlantı Çalışması

İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!
İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!

TİRE YENI, CUMHURİYET, FATİH, İPEKÇİLER, PAŞA
20.09.2020 saat 07:35 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası

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