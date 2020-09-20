İzmir'de su kesintisi 20 Eylül Pazartesi!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 20 Eylül tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...