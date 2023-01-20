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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 20 Ocak Cuma 2023

İzmir'de su kesintisi 20 Ocak Cuma 2023

İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 20 Ocak Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 11:44
İzmir’de su kesintisi 20 Ocak Cuma 2023

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 20 Ocak Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de su kesintisi 20 Ocak Cuma 2023

ÇEŞME REİSDERE 20.01.2023 saat 10:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 20 Ocak Cuma 2023

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK 20.01.2023 saat 09:40 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 20 Ocak Cuma 2023

KARABAĞLAR ESENLİK, VATAN, TAHSİN YAZICI, REFET BELE, KAZIM KARABEKİR 20.01.2023 saat 11:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 20 Ocak Cuma 2023

KARŞIYAKA YALI 20.01.2023 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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