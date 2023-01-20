İzmir'de su kesintisi 20 Ocak Cuma 2023

İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 20 Ocak Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...