İzmir'de su kesintisi 21 Eylül Pazartesi!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 21 Eylül tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 09:45Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 09:45
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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde sular kesik? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 21 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...