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İzmir'de su kesintisi 21 Eylül Pazartesi!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 21 Eylül tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 09:45 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





