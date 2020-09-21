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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 21 Eylül Pazartesi!

İzmir'de su kesintisi 21 Eylül Pazartesi!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 21 Eylül tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 09:45 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 09:45
İzmir'de su kesintisi 21 Eylül Pazartesi!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde sular kesik? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 21 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de su kesintisi 21 Eylül Pazartesi!

BORNOVA MEVLANA

21.09.2020 saat 09:05 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL

21.09.2020 saat 08:40 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 21 Eylül Pazartesi!

ÇEŞME İSMET İNÖNÜ

21.09.2020 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK BELEVİ

21.09.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 21 Eylül Pazartesi!

FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA

21.09.2020 saat 08:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

TORBALI İNÖNÜ

21.09.2020 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 21 Eylül Pazartesi!

KARŞIYAKA TERSANE

21.09.2020 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

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