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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 22 Eylül Salı!

İzmir'de su kesintisi 22 Eylül Salı!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 22 Eylül tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 09:21 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 09:21
İzmir'de su kesintisi 22 Eylül Salı!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde sular kesik? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 22 Eylül Salı İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de su kesintisi 22 Eylül Salı!

BAYRAKLI ONUR

22.09.2020 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 22 Eylül Salı!

KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM

22.09.2020 saat 01:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 22 Eylül Salı!

DİKİLİ GAZİPAŞA

22.09.2020 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 22 Eylül Salı!

MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET

22.09.2020 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

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