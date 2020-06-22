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İzmir'de su kesintisi 22 Haziran Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de su kesintisi 22 Haziran Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 22 Haziran tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 09:18
Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 09:27
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 22 Haziran Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
BORNOVA İNÖNÜ
22.06.2020 saat 08:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BUCA YİĞİTLER
22.06.2020 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ İSMETPAŞA
22.06.2020 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAYMAKÇI
22.06.2020 saat 08:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ)
22.06.2020 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, SIĞACIK
22.06.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.