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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi! 22 Kasım Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de su kesintisi! 22 Kasım Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (22 Kasım Cuma) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 22 Kasım Cuma İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de su kesintisi! 22 Kasım Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 22 Kasım Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de su kesintisi! 22 Kasım Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÇEŞME ÇİFTLİK 22.11.2024 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! 22 Kasım Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÇEŞME ÇİFTLİK 22.11.2024 saat 10:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! 22 Kasım Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

GÜZELBAHÇE MUSTAFA KEMAL PAŞA 22.11.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! 22 Kasım Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KARŞIYAKA TUNA 22.11.2024 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! 22 Kasım Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KİRAZ KARABAĞ 22.11.2024 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! 22 Kasım Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KONAK GÖZTEPE, GÜZELYALI 22.11.2024 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! 22 Kasım Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ GÖLCÜK, OĞUZLAR, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, BAYIRLI, ÇOBANLAR, ARTICAK 22.11.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.