İzmir’de su kesintisi 23 Eylül Cuma

İzmir'de bugün 23 Eylül Cuma bazı ilçelerde sular kesilecek. İZSU'nun duyurusuna göre kesinti 9 ilçede gerçekleşecek. Vatandaşlar İzmir'de su kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 23 Eylül Cuma İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:29Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:34
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İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacağı ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 23 Eylül Cuma İzmir su kesintisi detayları...