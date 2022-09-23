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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 23 Eylül Cuma

İzmir'de su kesintisi 23 Eylül Cuma

İzmir'de bugün 23 Eylül Cuma bazı ilçelerde sular kesilecek. İZSU'nun duyurusuna göre kesinti 9 ilçede gerçekleşecek. Vatandaşlar İzmir'de su kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 23 Eylül Cuma İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:29 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:34
İzmir’de su kesintisi 23 Eylül Cuma

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacağı ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 23 Eylül Cuma İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’de su kesintisi 23 Eylül Cuma

BERGAMA

MALTEPE, TURABEY 22.09.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 23 Eylül Cuma

KARŞIYAKA

ŞEMİKLER 23.09.2022 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 23 Eylül Cuma

KINIK

FATİH 23.09.2022 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 23 Eylül Cuma

KONAK

KILIÇ REİS, ALTINTAŞ, BARBAROS, TURGUT REİS, ATİLLA 23.09.2022 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

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