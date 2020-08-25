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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 25 Ağustos Salı!

İzmir'de su kesintisi 25 Ağustos Salı!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 25 Ağustos Salı İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 09:19 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 09:23
İzmir'de su kesintisi 25 Ağustos Salı!

İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte detaylar..

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İzmir'de su kesintisi 25 Ağustos Salı!

BORNOVA IŞIKLAR

25.08.2020 saat 08:50 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 25 Ağustos Salı!

KEMALPAŞA SEKİZ EYLÜL, SOĞUKPINAR, MEHMET AKİF ERSOY

24.08.2020 saat 18:45 ile 26.08.2020 saat 00:55 arasında yaklaşık 1 gün 6 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 25 Ağustos Salı!

KEMALPAŞA İSTİKLAL, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, CUMHURİYET

25.08.2020 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 25 Ağustos Salı!

KINIK YUKARI

25.08.2020 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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