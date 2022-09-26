İzmir'de su kesintisi 26 Eylül Pazartesi
İzmir'de bugün 26 Eylül Pazartesi Bornova, Dikili, Çeşme, Tire, Konak'ta ve birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait kesinti yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesinde duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi kaç saat sürecek? İşte 26 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 10:51
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 10:55
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını merak ediyor. İşte 26 Eylül Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI
OSMANGAZİ 26.09.2022 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA
PINARBAŞI26.09.2022 saat 09:20 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA
ATATÜRK 26.09.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA
FIRAT 26.09.2022 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.