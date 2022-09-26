İzmir’de su kesintisi 26 Eylül Pazartesi

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını merak ediyor. İşte 26 Eylül Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...