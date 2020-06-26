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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 26 Haziran Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 26 Haziran Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 26 Haziran tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 09:10 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 09:14
İzmir'de su kesintisi 26 Haziran Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

zmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 26 Haziran Cuma İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de su kesintisi 26 Haziran Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

BUCA KOZAĞAÇ

26.06.2020 saat 09:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY

26.06.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 26 Haziran Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ GÜNLÜCE

26.06.2020 saat 07:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 26 Haziran Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ

26.06.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 26 Haziran Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ GERELİ

26.06.2020 saat 13:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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