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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 27 Haziran Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 27 Haziran Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 27 Haziran tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 09:47
İzmir'de su kesintisi 27 Haziran Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 27 Haziran Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de su kesintisi 27 Haziran Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

FOÇA FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, CUMHURİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

27.06.2020 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ORTA

27.06.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 27 Haziran Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

MENEMEN BELEN

27.06.2020 saat 07:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ GÜNLÜCE

27.06.2020 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 27 Haziran Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

SELÇUK BELEVİ

27.06.2020 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ SEYREKLİ

27.06.2020 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 27 Haziran Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
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