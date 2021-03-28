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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 28 Mart Pazar

İzmir'de su kesintisi 28 Mart Pazar

Su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU bugünün su kesinti duyurusunu paylaştı. İşte 28 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 08:57 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 09:02
İzmir'de su kesintisi 28 Mart Pazar

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları araştırılıyor İşte 28 Mart Pazar İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de su kesintisi 28 Mart Pazar

BUCA UFUK
28.03.2021 saat 01:45 ile 10:30 arasında yaklaşık 8 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA ŞEMİKLER
28.03.2021 saat 06:45 ile 09:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 28 Mart Pazar

ÖDEMİŞ BALABANLI, KAZANLI
28.03.2021 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BIÇAKÇI, KONAKLI, OVAKENT, PİRİNÇÇİ
28.03.2021 saat 14:00 itibariyle yaklaşık 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 28 Mart Pazar

ÖDEMİŞ ÇAMLICA
28.03.2021 saat 14:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 28 Mart Pazar

Karabağlar İlçesi Metin Oktay Mahallesinde branşman yenileme işi kapsamında, özelliğini yitirmiş, eski branşman hatlarının yenilenmesi yapılacağından aşağıdaki sokaklara 22.03.2021 tarihi ile 18.04.2021 tarihleri arasında çalışmalar süresince yenilenen branşman hatlarının ana boru ile bağlantısı için 13:00- 16:00 saatleri arasında 3 (üç) saat süre ile su verilemeyecektir.

Kesintiden Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar:
Maliyeciler Mahallesi;
Metin Oktay Mahallesi: 108/4, 108/10, 108/11, 108/12, 108/13, 108/5, 108/7, 108/3, 108/14, 108/15, 108/16, 108/17,108/19, 108/35,
Adnan Süvari Mahallesi: 108/18, 108/8, 108/48, 108/49, 108/51, 108/46, 108/59

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İzmir elektrik kesintisi 28 Mart Pazar