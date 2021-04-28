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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 28 Nisan Çarşamba

İzmir'de su kesintisi 28 Nisan Çarşamba

İzmir'de su kesintileri yakından takip ediliyor. İZSU bugünün su kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Nisan Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 09:27 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 09:31
İzmir'de su kesintisi 28 Nisan Çarşamba

Su kesintileri özellikle pandemi döneminde daha da yoğun araştırılmaya başlandı. İzmir'de bugün de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İşte 28 Nisan Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir'de su kesintisi 28 Nisan Çarşamba

BALÇOVA ONUR
28.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 28 Nisan Çarşamba

BAYRAKLI ÇAY, R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER
28.04.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 28 Nisan Çarşamba

DİKİLİ ÇANDARLI
28.04.2021 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 28 Nisan Çarşamba

ÖDEMİŞ YOLÜSTÜ, BİRGİ, BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, BUCAK, HACIHASAN, KEMER, CEVİZALAN

28.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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Günlük burç yorumları - 28 Nisan Çarşamba