İzmir'de su kesintisi 28 Nisan Çarşamba

İzmir'de su kesintileri yakından takip ediliyor. İZSU bugünün su kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Nisan Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 09:27Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 09:31
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Su kesintileri özellikle pandemi döneminde daha da yoğun araştırılmaya başlandı. İzmir'de bugün de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İşte 28 Nisan Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...