İzmir’de su kesintisi 29 Temmuz Pazartesi

MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET
29.07.2024 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN YILDIRIM, FATİH
29.07.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KURUCUOVA
29.07.2024 saat 09:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KÜRE, ÇAYIR, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, DEMİRDERE, ÇAMLICA, KAYMAKÇI, KURUCUOVA, UZUNDERE
29.07.2024 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI İNÖNÜ
29.07.2024 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI YEŞİLKÖY
29.07.2024 saat 10:10 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.