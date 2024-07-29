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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 29 Temmuz Pazartesi

İzmir'de su kesintisi 29 Temmuz Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 29 Temmuz Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:19

İzmir'de su kesintisi 29 Temmuz Pazartesi
İzmir’de su kesintisi 29 Temmuz Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 29 Temmuz Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de su kesintisi 29 Temmuz Pazartesi
İzmir’de su kesintisi 29 Temmuz Pazartesi

ALİAĞA YENİ, KURTULUŞ, KÜLTÜR, ÖRNEKKENT
29.07.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA ERTUĞRUL, TURABEY, İNKİLAP, KURTULUŞ, BARBAROS, GAZİPAŞA
29.07.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır

DİKİLİ BADEMLİ
29.07.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA DEDEBAŞI, GONCALAR
29.07.2024 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ÇINARTEPE
29.07.2024 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI YEŞİLKÖY
29.07.2024 saat 10:05 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 29 Temmuz Pazartesi
İzmir’de su kesintisi 29 Temmuz Pazartesi

MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET
29.07.2024 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN YILDIRIM, FATİH
29.07.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KURUCUOVA
29.07.2024 saat 09:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KÜRE, ÇAYIR, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, DEMİRDERE, ÇAMLICA, KAYMAKÇI, KURUCUOVA, UZUNDERE
29.07.2024 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI İNÖNÜ
29.07.2024 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI YEŞİLKÖY
29.07.2024 saat 10:10 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.