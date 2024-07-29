İzmir'de su kesintisi 29 Temmuz Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 29 Temmuz Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...