İzmir'de su kesintisi 3 Ekim Cumartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 3 Ekim tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...