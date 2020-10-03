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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 3 Ekim Cumartesi

İzmir'de su kesintisi 3 Ekim Cumartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 3 Ekim tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2020 Cumartesi 09:53 Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2020 Cumartesi 09:54
İzmir'de su kesintisi 3 Ekim Cumartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde sular kesik? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 3 Ekim Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de su kesintisi 3 Ekim Cumartesi

ALİAĞA KARAKÖY

03.10.2020 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ PİRİNÇÇİ

03.10.2020 saat 08:45 ile 15:15 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 3 Ekim Cumartesi

BERGAMA FATİH

03.10.2020 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI MUSTAFA KEMAL PAŞA

03.10.2020 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 3 Ekim Cumartesi

BORNOVA EVKA

3 03.10.2020 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI İNÖNÜ

03.10.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 3 Ekim Cumartesi

KARABAĞLAR KİBAR, GÜNALTAY, SARIYER, DEVRİM

03.10.2020 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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