Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 30 Eylül Çarşamba!

İzmir'de su kesintisi 30 Eylül Çarşamba!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 30 Eylül tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:17 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





