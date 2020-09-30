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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 30 Eylül Çarşamba!

İzmir'de su kesintisi 30 Eylül Çarşamba!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 30 Eylül tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:17 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:17
İzmir'de su kesintisi 30 Eylül Çarşamba!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde sular kesik? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 30 Eylül Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de su kesintisi 30 Eylül Çarşamba!

BORNOVA KIZILAY

30.09.2020 saat 09:15 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 30 Eylül Çarşamba!

ÇİĞLİ ŞİRİNTEPE

30.09.2020 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 30 Eylül Çarşamba!

KARŞIYAKA AKSOY, BOSTANLI

30.09.2020 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 30 Eylül Çarşamba!

NARLIDERE ÇAMTEPE

30.09.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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