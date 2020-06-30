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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 30 Haziran Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 30 Haziran Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 30 Haziran tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 09:46 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 09:51
İzmir'de su kesintisi 30 Haziran Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 30 Haziran Salı İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de su kesintisi 30 Haziran Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

BORNOVA KAZIMDİRİK

30.06.2020 saat 08:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ÇİFTLİK

30.06.2020 saat 09:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 30 Haziran Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÇEŞME OVACIK

30.06.2020 saat 09:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA ÖRNEKKÖY

30.06.2020 saat 09:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 30 Haziran Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

KINIK FATİH

30.06.2020 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN 9 EYLÜL, 29 EKİM

30.06.2020 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 30 Haziran Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ GÖLCÜK, PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI

30.06.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ GÜNLÜCE

30.06.2020 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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