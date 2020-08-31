İzmir'de su kesintisi 31 Ağustos Pazartesi!
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 31 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:17
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:23
Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
ALİAĞA YENİ
31.08.2020 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA KIZILAY
31.08.2020 saat 07:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, FATİH
31.08.2020 saat 08:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞYENİKÖY
31.08.2020 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.