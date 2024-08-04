İzmir'de su kesintisi 4 Ağustos Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 4 Ağustos Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...