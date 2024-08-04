İzmir’de su kesintisi 4 Ağustos Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 4 Ağustos Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 04.08.2024 10:01Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 10:01
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 4 Ağustos Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...