  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri

İzmir'de su kesintisi 4 Ağustos Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 4 Ağustos Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 04.08.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 10:01

İzmir’de su kesintisi 4 Ağustos Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 4 Ağustos Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de su kesintisi 4 Ağustos Pazar

BAYINDIR SADIKPAŞA
04.08.2024 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA EVKA-3
04.08.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ BADEMLİ
04.08.2024 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

GAZİEMİR GAZİ
04.08.2024 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 4 Ağustos Pazar

KONAK İSMETPAŞA, VEZİRAĞA, UMURBEY, YENİ, FERAHLI, MEHTAP
04.08.2024 saat 09:35 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR SIĞACIK
04.08.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE İBNİ MELEK
04.08.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI FEVZİ ÇAKMAK
04.08.2024 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.