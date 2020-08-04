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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 4 Ağustos tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2020 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2020 Salı 09:44
İzmir'de su kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 4 Ağustos Salı İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

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İzmir'de su kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

BERGAMA FATİH

04.08.2020 saat 06:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

KINIK FATİH

04.08.2020 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

KİRAZYENİ

04.08.2020 saat 07:40 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

MENDERES BELİRSİZ(MENDERES

04.08.2020 saat 09:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

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