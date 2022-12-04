İzmir'de su kesintisi 4 Aralık Pazar

İZSU bugün arıza ve çalışma kaynaklı İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Vatandaşlar İzmir'de suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintilerin olacağını araştırıyor. İşte 4 Aralık Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...