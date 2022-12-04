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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 4 Aralık Pazar

İzmir'de su kesintisi 4 Aralık Pazar

İZSU bugün arıza ve çalışma kaynaklı İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Vatandaşlar İzmir'de suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintilerin olacağını araştırıyor. İşte 4 Aralık Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 4 Aralık 2022 Pazar 11:15 Güncelleme Tarihi: 4 Aralık 2022 Pazar 11:18
İzmir'de su kesintisi 4 Aralık Pazar
İzmir’de su kesintisi 4 Aralık Pazar

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılmaya başlandı. İZSU bugün su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 4 Aralık Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir'de su kesintisi 4 Aralık Pazar
İzmir’de su kesintisi 4 Aralık Pazar

ALİAĞA YENİ
04.12.2022 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA KEMALPAŞA
04.12.2022 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 4 Aralık Pazar
İzmir’de su kesintisi 4 Aralık Pazar

GAZİEMİR ATATÜRK, HÜRRİYET, MENDERES
04.12.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA DEDEBAŞI
04.12.2022 saat 10:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 4 Aralık Pazar
İzmir’de su kesintisi 4 Aralık Pazar

KINIK FATİH
04.12.2022 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK FERAHLI, ZEYTİNLİK, LEVENT
04.12.2022 saat 10:35 ile 12:05 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 4 Aralık Pazar
İzmir’de su kesintisi 4 Aralık Pazar

KONAK MEHMET ALİ AKMAN, ÜÇKUYULAR
04.12.2022 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK İSMET KAPTAN, KÜLTÜR
04.12.2022 saat 10:50 ile 12:20 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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