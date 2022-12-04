İZSU bugün arıza ve çalışma kaynaklı İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Vatandaşlar İzmir'de suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintilerin olacağını araştırıyor. İşte 4 Aralık Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 4 Aralık 2022 Pazar 11:15Güncelleme Tarihi: 4 Aralık 2022 Pazar 11:18
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İzmir'de su kesintisi 4 Aralık Pazar
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılmaya başlandı. İZSU bugün su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 4 Aralık Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...