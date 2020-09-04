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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 4 Eylül Cuma!

İzmir'de su kesintisi 4 Eylül Cuma!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 4 Eylül Cuma İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 09:49 Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 10:00
İzmir'de su kesintisi 4 Eylül Cuma!

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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İzmir'de su kesintisi 4 Eylül Cuma!

BALÇOVA ONUR

04.09.2020 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 4 Eylül Cuma!

BERGAMA FATİH

04.09.2020 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 4 Eylül Cuma!

BEYDAĞ CUMHURİYET

04.09.2020 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 4 Eylül Cuma!

BEYDAĞ YAĞCILAR

04.09.2020 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

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