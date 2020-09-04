İzmir'de su kesintisi 4 Eylül Cuma!
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 4 Eylül Cuma İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 09:49
Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 10:00
Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
BALÇOVA ONUR
04.09.2020 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA FATİH
04.09.2020 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ CUMHURİYET
04.09.2020 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ YAĞCILAR
04.09.2020 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.