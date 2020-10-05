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İzmir'de su kesintisi 5 Ekim Pazartesi!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 5 Ekim tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 09:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





