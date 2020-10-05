İzmir'de su kesintisi 5 Ekim Pazartesi!
İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 5 Ekim tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 09:04
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 09:05
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde sular kesik? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 5 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
BAYINDIR PINARLI
04.10.2020 saat 19:00 ile 05.10.2020 saat 12:00 arasında yaklaşık 17 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ CUMHURİYET
05.10.2020 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞBIÇAKÇI
05.10.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.