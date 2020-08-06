Haberler
Galeri
İzmir'de su kesintisi 6 Ağustos Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de su kesintisi 6 Ağustos Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 6 Ağustos tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2020 Perşembe 09:24
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2020 Perşembe 09:36
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 6 Ağustos Perşembe İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BAYRAKLI SOĞUKKUYU
06.08.2020 saat 08:45 ile 09:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR
06.08.2020 saat 09:15 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
BERGAMA FATİH
06.08.2020 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ MUTAFLAR
06.07.2020 saat 08:30 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EVKA 3
06.08.2020 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.