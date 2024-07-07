İzmir’de su kesintisi 7 Temmuz Pazar

BORNOVA ERZENE
07.07.2024 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÇİLEME
07.07.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI, EMİRLİ, ALAŞARLI, KIZILCAAVLU
07.07.2024 saat 08:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI ERTUĞRUL
07.07.2024 saat 09:10 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA YENİ, SIRA
07.07.2024 saat 08:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN, İÇMELER
07.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.