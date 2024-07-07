İzmir'de su kesintisi 7 Temmuz Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Suların hangi ilçelerde ne kadar süreli kesileceği merak ediliyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 7 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...