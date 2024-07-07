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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 7 Temmuz Pazar

İzmir'de su kesintisi 7 Temmuz Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Suların hangi ilçelerde ne kadar süreli kesileceği merak ediliyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 7 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 07.07.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 09:45

İzmir’de su kesintisi 7 Temmuz Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de suların hangi ilçelerde kesileceği ve kesintilerin ne kadar süreceği araştırılıyor. İşte 7 Temmuz Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de su kesintisi 7 Temmuz Pazar

BORNOVA ERZENE
07.07.2024 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÇİLEME
07.07.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI, EMİRLİ, ALAŞARLI, KIZILCAAVLU
07.07.2024 saat 08:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

TORBALI ERTUĞRUL
07.07.2024 saat 09:10 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

URLA YENİ, SIRA
07.07.2024 saat 08:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

URLA TORASAN, İÇMELER
07.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.