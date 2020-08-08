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İzmir'de su kesintisi 8 Ağustos Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de su kesintisi 8 Ağustos Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 8 Ağustos tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:43
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:46
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 8 Ağustos Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ÇEŞME ŞİFNE
08.08.2020 saat 09:10 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ŞİFNE
08.08.2020 saat 09:10 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA 75.YIL CUMHURİYET
07.08.2020 saat 19:00 ile 08.08.2020 saat 12:00 arasında yaklaşık 17 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK OSMANİYE
08.08.2020 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.