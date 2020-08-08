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İzmir'de su kesintisi 8 Ağustos Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 8 Ağustos tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:43 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





