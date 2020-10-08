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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 8 Ekim Perşembe

İzmir'de su kesintisi 8 Ekim Perşembe

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU 8 Ekim tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2020 Perşembe 09:39 Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2020 Perşembe 09:40
İzmir'de su kesintisi 8 Ekim Perşembe

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde sular kesik? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 8 Ekim Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de su kesintisi 8 Ekim Perşembe

BERGAMA FEVZİPAŞA

08.10.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 8 Ekim Perşembe

ÇEŞME OVACIK

07.10.2020 saat 23:00 ile 08.10.2020 saat 10:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 8 Ekim Perşembe

ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ

08.10.2020 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 8 Ekim Perşembe

ÖDEMİŞ BADEMLİ

08.10.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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İzmir'de elektrik kesintisi 8 Ekim Perşembe!
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