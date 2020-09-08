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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 8 Eylül Salı!

İzmir'de su kesintisi 8 Eylül Salı!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 8 Eylül Salı İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 8 Eylül 2020 Salı 09:36 Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2020 Salı 09:36
İzmir'de su kesintisi 8 Eylül Salı!

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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İzmir'de su kesintisi 8 Eylül Salı!

ALİAĞA KAPUKAYA

07.09.2020 saat 22:50 ile 08.09.2020 saat 11:00 arasında yaklaşık 12 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 8 Eylül Salı!

ALİAĞA YENİŞAKRAN

08.09.2020 saat 05:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 8 Eylül Salı!

BORNOVA MEVLANA

08.09.2020 saat 09:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 8 Eylül Salı!

ÇEŞME 16 EYLÜL

07.09.2020 saat 20:00 ile 08.09.2020 saat 10:30 arasında yaklaşık 14 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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