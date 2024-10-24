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İzmir'de su kesintisi 8 saat olacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (24 Ekim Perşembe) birçok ilçede suların kesileceği duyuruldu. Mağdur olmamak için vatandaşlar İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 24 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de su kesintisi 8 saat olacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 24 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de su kesintisi 8 saat olacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

ÇEŞME OVACIK 24.10.2024 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 8 saat olacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

FOÇA FATİH, FEVZİ ÇAKMAK 24.10.2024 saat 07:50 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 8 saat olacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

KONAK SAYGI, MEHMET AKİF, ULUBATLI, FERAHLI, ÇINARTEPE 24.10.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 8 saat olacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

KONAK KAHRAMANLAR, MİMAR SİNAN, ALSANCAK, OĞUZLAR, ETİLER 24.10.2024 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.