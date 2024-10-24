İzmir'de su kesintisi 8 saat olacak! İZSU bu ilçeleri uyardı
Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (24 Ekim Perşembe) birçok ilçede suların kesileceği duyuruldu. Mağdur olmamak için vatandaşlar İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 24 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisinin detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 24 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...