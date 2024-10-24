İzmir'de su kesintisi 8 saat olacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (24 Ekim Perşembe) birçok ilçede suların kesileceği duyuruldu. Mağdur olmamak için vatandaşlar İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 24 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 24 Ekim 2024 10:46 Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





