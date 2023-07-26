İzmir'de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bayındır, Çeşme, Kiraz, Menemen, Seferhisar, Ödemiş...

İZSU tarafından yapılan uyarıda bugün (26 Temmuz Çarşamba) bazı ilçelerde suların kesileceği duyuruldu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de Bayındır, Çeşme, Kiraz, Menemen, Seferhisar, Ödemiş ve Urla'da su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 26 Temmuz Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...