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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bayındır, Çeşme, Kiraz, Menemen, Seferhisar, Ödemiş...

İzmir'de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bayındır, Çeşme, Kiraz, Menemen, Seferhisar, Ödemiş...

İZSU tarafından yapılan uyarıda bugün (26 Temmuz Çarşamba) bazı ilçelerde suların kesileceği duyuruldu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de Bayındır, Çeşme, Kiraz, Menemen, Seferhisar, Ödemiş ve Urla'da su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 26 Temmuz Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:07 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:07

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bayındır, Çeşme, Kiraz, Menemen, Seferhisar, Ödemiş...

Bugün (26 Temmuz Çarşamba) İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi saatleri...

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İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bayındır, Çeşme, Kiraz, Menemen, Seferhisar, Ödemiş...

BAYINDIR ZEYTİNOVA 26.07.2023 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bayındır, Çeşme, Kiraz, Menemen, Seferhisar, Ödemiş...

ÇEŞME ÇİFTLİK 26.07.2023 saat 10:25 ile 14:25 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bayındır, Çeşme, Kiraz, Menemen, Seferhisar, Ödemiş...

KİRAZ YAĞLAR 26.07.2023 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bayındır, Çeşme, Kiraz, Menemen, Seferhisar, Ödemiş...

MENEMEN 85.YIL CUMHURİYET, İNÖNÜ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, SÜZBEYLİ, TUZÇULLU 26.07.2023 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

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