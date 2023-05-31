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İzmir'de su kesintisi! Gaziemir, Karaburun, Kınık, Menemen, Torbalı...
İzmir'de su kesintisi! Gaziemir, Karaburun, Kınık, Menemen, Torbalı...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait su kesintilerini duyurdu.Buna göre Gaziemir, Karaburun, Kınık, Menemen, Torbalı gibi ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İşte 31 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:44
İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintiler olacağını araştırıyor. İşte 31 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
GAZİEMİR BEYAZEVLER 31.05.2023 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN KÖSEDERE 31.05.2023 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DONANMACI, AKSOY 31.05.2023 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES GÜMÜLDÜR ATATÜRK 30.05.2023 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.