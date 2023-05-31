  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi! Gaziemir, Karaburun, Kınık, Menemen, Torbalı...

İzmir'de su kesintisi! Gaziemir, Karaburun, Kınık, Menemen, Torbalı...

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait su kesintilerini duyurdu.Buna göre Gaziemir, Karaburun, Kınık, Menemen, Torbalı gibi ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İşte 31 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:44
İzmir’de su kesintisi! Gaziemir, Karaburun, Kınık, Menemen, Torbalı...

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintiler olacağını araştırıyor. İşte 31 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de su kesintisi! Gaziemir, Karaburun, Kınık, Menemen, Torbalı...

GAZİEMİR BEYAZEVLER 31.05.2023 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Gaziemir, Karaburun, Kınık, Menemen, Torbalı...

KARABURUN KÖSEDERE 31.05.2023 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Gaziemir, Karaburun, Kınık, Menemen, Torbalı...

KARŞIYAKA DONANMACI, AKSOY 31.05.2023 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Gaziemir, Karaburun, Kınık, Menemen, Torbalı...

MENDERES GÜMÜLDÜR ATATÜRK 30.05.2023 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

  • SON DAKİKA