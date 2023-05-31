İzmir'de su kesintisi! Gaziemir, Karaburun, Kınık, Menemen, Torbalı...

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait su kesintilerini duyurdu.Buna göre Gaziemir, Karaburun, Kınık, Menemen, Torbalı gibi ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İşte 31 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...