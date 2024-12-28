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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı

İzmir'de su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Aralık Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Aralık Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı

KARŞIYAKA BOSTANLI 28.12.2024 saat 11:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı

KEMALPAŞA ÇAMBEL 28.12.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı

KINIK TÜRKCEDİT 28.12.2024 saat 08:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı

KİRAZ İSTİKLAL 28.12.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı

ÖDEMİŞ ARTICAK, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, BOZDAĞ, TEKKE, DEMİRCİLİ, KARADOĞAN 28.12.2024 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı

SELÇUK ATATÜRK 28.12.2024 saat 11:35 ile 13:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.