İzmir'de su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Aralık Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 28 Aralık 2024 12:04 Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





